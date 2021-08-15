С сигаретой и в бельевом платье: Лотти Мосс сфотографировали в кафе с подругами

23-летняя британская модель отдохнула с подругами и попала под прицел фотокамер.
Лотти Мосс была запечатлена в заведении Gold в Ноттинг-Хилле. Ее сфотографировали, когда девушка сидела за столиком и курила сигарету. На столе было несколько бокалов, похоже, с вином. Лотти не обращала внимание на то, что за ней охотятся репортеры.
На другом снимке хорошо виден образы девушки. Лотти Мосс одета в помятое бельевое платье без лифчика под низом, у наряда достаточно глубокий вырез на декольте, а на шее несколько украшений в виде подвесок. На плече у модели небольшая светлая сумка, обута девушка в туфли на каблуках, ее длинные ногти накрашены цветным лаком, а белокурые волосы собраны в низкие два хвоста.
На лице у Лотти дневной макияж, а на голове – очки от солнца. Звезда уверенно дефилирует перед камерами.
Ранее фотографам удалось запечатлеть сестру Кейт Мосс на вечеринке вместе с ее новым бойфрендом. Она встречается с барабанщиком и вокалистом группы The Vamp – 26-летним Тристаном Эвансом, который старше ее на три года.
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