С силиконовыми накладками на сосках: Кэндис Свэйнпоул надела на вечеринку платье в крупную сетку

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул посетила светское мероприятие.

Девушку запечатлели на праздновании выпуска декабрьского Daily Front Row в W South Beach в Майами-Бич, во Флориде. Погода была жаркой, и Кэндис приехала на вечеринку в синем платье-сетке с бахромой на подоле и высоким разрезом, которое сочетала с голубыми мюлями с квадратными носами и ярко-оранжевым клатчем.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Платье было в крупную сетку, а Кэндис Свэйнпоул была без белья. Чтобы соски не просвечивались, девушка надела силиконовые накладки на грудь. У модели был максимально естественный макияж, а волосы она снова перекрасила в белый цвет.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

Хотя еще два месяца назад во время 8-й ежегодной премии Fashion Media Awards в Нью-Йорке Свэйнпоул блистала в черном мини-платье, лаковых ботфортах и была в тот вечер шатенкой. Но, видимо, блондинкой ей быть больше по душе, да и поклонникам привычнее.

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