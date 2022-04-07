С сине-желтым флагом: художница Марина Абрамович опять поддержала Украину

Художница активно поддерживает нашу страну.

Американская художница сербского происхождения Марина Абрамович 6 апреля ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции в Берлине, которая была посвящена ее оперному проекту "7 смертей Марии Каллас". Перед камерами художница появилась в черном образе, а на ворот блузы прикрепила маленький значок в виде флага Украины.

Марина Абрамович / Getty Images

Абрамович от начала полномасштабной войны в Украине активно поддерживает нашу страну. Она открыто выступила с критикой Путина, назвав его новым Гитлером, а также объявила, что воссоздаст перформанс "В присутствии художника" в поддержку жертв войны.

Марина Абрамович / Getty Images

А вот что касается проекта "7 смертей Марии Каллас", то он расскажет вымышленную историю о жизни оперной певицы, но во многом основанную на ее романе с Аристотелем Онассисом - греческим миллиардером, который в последствии ее бросил ради Джеки Кеннеди. Также интересно, что костюмы для оперы Марины Абрамович сделал бренд Burberry под руководством креативного директора бренда Рикардо Тиши.

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