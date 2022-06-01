С сине-желтым флагом на груди: французская актриса выразила свою поддержку Украине

С сине-желтым флагом на груди: французская актриса выразила свою поддержку Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, звезды со всего мира выражают свою поддержку Украине и появляются с нашей символикой на различных мероприятиях.

30 мая в Париже состоялась 33-я церемония вручения премии "Мольера", которая является национальной театральной премией Франции. Награду в категории "Лучшая актриса второго плана" получила Ариан Мурье.

На красную дорожку и на сцену за наградой знаменитость вышла с особым украшением - Ариан нарисовала на груди маленький флаг Украины. Таким образом знаменитость выразила свою поддержку нашей стране.

Ариан Мурье / Фото: Getty Images

Образ Мурье также состоял из черного корсетного топа с кружевом и белых длинных брюк. Дополнили наряд золотые украшения.

Ариан Мурье / Фото: Getty Images

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