С сине-желтым флагом на груди: французская актриса выразила свою поддержку Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, звезды со всего мира выражают свою поддержку Украине и появляются с нашей символикой на различных мероприятиях.
30 мая в Париже состоялась 33-я церемония вручения премии "Мольера", которая является национальной театральной премией Франции. Награду в категории "Лучшая актриса второго плана" получила Ариан Мурье.
На красную дорожку и на сцену за наградой знаменитость вышла с особым украшением - Ариан нарисовала на груди маленький флаг Украины. Таким образом знаменитость выразила свою поддержку нашей стране.
Образ Мурье также состоял из черного корсетного топа с кружевом и белых длинных брюк. Дополнили наряд золотые украшения.
Читайте также:
- Наши в Каннах: эффектные выходы украинок, которые блистали на красной дорожке
- Немецкий поп-певец выступил на стадионе, чтобы поддержать Украину
- В сине-желтом наряде и с флагом: немецкий стилист каждый день делает лифтолуки с украинской символикой
- Майкл Дуглас поддержал Украину и вручил награду жене заключенного в Крыму журналиста Владислава Есипенко