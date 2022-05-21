С сине-желтым флагом на груди: польский актер поддержал Украину в Каннах

36-летний польский актер Матеуш Косьцюкевич стал одним из гостей Каннского кинофестиваля, который сейчас продолжается во Франции. Вместе с коллегами он посетил премьеру картины "Эо".
Матеуш стал одним из немногих иностранных звезд, которые открыто поддержали нашу страну на этом международном кинофестивале - актер украсил пиджак своего костюма маленький сине-желтой лентой, которая повторяла цвета украинского флага. Таким образом актер выразил свою поддержку.
Отметим, что Польша одна из тех стран, которые помогают Украине больше всего. Страна радушно приняла у себя миллионы украинцев, которые вынуждены были бежать от войны, спасая свои семьи.
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