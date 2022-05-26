Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С сине-желтым флагом на груди: польский режиссер поддержала Украину в Каннах

Дата публикации
Просмотры
859
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С сине-желтым флагом на груди: польский режиссер поддержала Украину в Каннах

Агнешка Смочиньска и Летиша Райт / Фото: Getty Images

Знаменитости со всего мира поддерживают нашу страну.

Польская писательница и режиссер Агнешка Смочиньска посетила показ фильма "Невинный", который показывали в рамках 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Компанию ей на дорожке составила британская актриса Летиша Райт.

На красной дорожке Агнешка появилась в черном наряде, состоящем из жилетки и черных широких брюк. Строгий образ она дополнила лишь сине-желтым значком на груди - флага Украины, а также синего флага ЕС.

Агнешка Смочиньска и Летиша Райт / © Getty Images
Агнешка Смочиньска и Летиша Райт / Фото: Getty Images

Напомним, также свою поддержку выразил и 36-летний польский актер Матеуш Косьцюкевич. Он тоже пришел на кинофестиваль с украинским флагом на груди в виде ленты.

Матеуш Косьцюкевич / © Getty Images
Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

Читайте также:

В Каннах состоялась премьера украинского фильма "Видение бабочки"

В Каннах состоялась премьера украинского фильма "Видение бабочки"
Следующая публикация