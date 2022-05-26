С сине-желтым флагом на груди: польский режиссер поддержала Украину в Каннах

С сине-желтым флагом на груди: польский режиссер поддержала Украину в Каннах

Знаменитости со всего мира поддерживают нашу страну.

Польская писательница и режиссер Агнешка Смочиньска посетила показ фильма "Невинный", который показывали в рамках 75-го Каннского кинофестиваля во Франции. Компанию ей на дорожке составила британская актриса Летиша Райт.

На красной дорожке Агнешка появилась в черном наряде, состоящем из жилетки и черных широких брюк. Строгий образ она дополнила лишь сине-желтым значком на груди - флага Украины, а также синего флага ЕС.

Агнешка Смочиньска и Летиша Райт / Фото: Getty Images

Напомним, также свою поддержку выразил и 36-летний польский актер Матеуш Косьцюкевич. Он тоже пришел на кинофестиваль с украинским флагом на груди в виде ленты.

Матеуш Косьцюкевич / Фото: Getty Images

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