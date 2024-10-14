С собачкой на руках: Деми Мур клетчатой мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

61-летняя актриса снова взяла с собой на ивент домашнего любимца.
Деми Мур посетила прием главы кинофестиваля в Хэмптоне. Актриса предстала перед фотографами со своим домашним любимцем – чихуахуа по кличке Пилаф, которого держала на руках.
Мур была одета в серо-белую рубашку, черный галстук и серо-черный клетчатый костюм, состоявший из жакета и короткой плисированной юбки. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.
Деми дополнила лук черными лакированными туфлями на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс, золотые серьги-цепочки с камнями в ушах, а также золотые браслеты и кольца на руках.
Напомним, Деми Мур на мероприятии BFI Presents в Лондоне предстала в светлой шелковой рубашке, темно-синем жакете и очень широких брюках верблюжьего цвета.
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