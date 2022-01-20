С собакой на руках: Крисси Тейген в боди сверкнула сексуальным декольте

С собакой на руках: Крисси Тейген в боди сверкнула сексуальным декольте

Папарацци подловили 36-летнюю модель в стильном аутфите.

Крисси Тейген попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила из своего автомобиля.

Знаменитость держала на руках нового домашнего питомца, которого она с мужем Джоном Леджендом недавно взяла из приюта для животных. Теперь собака спит с их 5-летней дочкой Луной и охраняет ее сон, о чем модель сообщила фолловерам в Instagram.

Крисси Тейген / Instagram Крисси Тейген

Выглядела Тейген стильно. На ней были серые джоггеры, черный удлиненный жакет и черное боди с кружевным сексуальным декольте.

Крисси Тейген / Instagram Крисси Тейген

Лук она Крисси дополнила черными замшевыми ботильонами на шпильке. Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

Ранее супругов папарацци подловили во время прогулки без детей.

Читайте также: