С соблазнительным декольте: Эмили Ратажковски одела на афтепати "голое" платье

33-летняя модель в пикантном образе total black позировала на вечеринке после премии "Оскар".

Эмили Ратажковски посетила послеоскаровскую вечеринку журнала Vanity Fair в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами модель предстала в соблазнительном луке, в котором продемонстрировала стройную фигуру. Она одела "голое" черное кружевное платье с соблазнительным декольте из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 года бренда Ludovic de Saint Sernin. Наряд имел тонкие бретельки и лиф расшит паетками. Образ Ратажковски дополнил черными босоножками.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Модель сделала объемную укладку, макияж с помадой шоколадного оттенка и нюдовый маникюр. От украшений Эмили решила отказаться, чтобы не отвлекать внимание от сексуального платья.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Эмили Ратажковски поделилась своими детскими фото.

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