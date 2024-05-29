С соломенной сумкой и в стильном платье: 70-летняя Кристи Бринкли под прицелом папарацци

Бринкли появилась на улице с одним из самых желанных летних аксессуаров - стильной плетеной сумкой.

70-летняя актриса и модель Кристи Бринкли - звезда 80-хи 90-х годов, которая неоднократно появлялась на обложках Sports Illustrated, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Женщина была одета в темно-синее платье-рубашку с пуговицами, длинными рукавами и широким поясом, который завязала на бант. Из-за нескольких расстегнутых пуговиц наряда выглядывал белый кружевной топ.

Дополнила образ модель укладкой с прямыми волосами, макияжем, красным маникюром и несколькими аксессуарами - яркими слингбэками на каблуках и огромной плетеной сумкой от Loewe.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Образ звезды был простым и непринужденным, а какие плетеные сумки сейчас в тренде, как и с чем их носить - мы рассказывали ранее в материале "Плетеная сумка - идеальный летний аксессуар под любой образ".

Читайте также: