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С совершенно мокрыми волосами и зонтом в руке: Сара Джессика Паркер на съемках в неожиданном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1594
Время на прочтение
2 мин
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С совершенно мокрыми волосами и зонтом в руке: Сара Джессика Паркер на съемках в неожиданном образе

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

В таком образе она появилась на публике впервые.

Уже несколько месяцев в Нью-Йорке довольно активно снимают второй сезон сериала "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе". Главную актрису сериала Сару Джессику Паркер видели за это время уже в разных образах, среди которых были и гламурные луки, и повторение культовых нарядов ее героини, а также довольно странные и непонятные. Однако вчера во время съемки на улице актрису запечатлели впервые с мокрыми волосами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На Паркер в тот момент были серые спортивные штаны, фиолетовая кофта и черный плащ, которые обычно надевают в салонах красоты.

Вероятно, в этой сцене героиня актрисы отправилась в салон Warren Tricomi, поэтому у нее были мокрые волосы. Скорее всего, во время одной из процедур она вышла на улицу, чтобы поговорить со своей подругой Симой Патель, которую играет 56-летняя актриса Сарита Чоудхури. В тот день на улице была дождливая погода, поэтому героиня взяла с собой милый розовый зонт с цветами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также стоит обратить внимание, что в руке у Паркер держала гламурную черную винтажную сумку, вероятно, от бренда Sonia Rykiel, а украшена она разноцветными кристаллами Swarovski. Также в руке у нее была книга Aue, написанная Бекки Манавату - новозеландской писательницей.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Когда съемка сцены закончилась, Паркер надела резиновые сапоги. Однако актриса не единственная, кто снимался в дождливую погоду, также несколько недель тому назад с зонтом под прицел фотографов попала Кристин Дэвис, которая в сериале исполняет роль Шарлотты.

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Дата публикации
Просмотры
1594
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