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- Шоу-бизнес
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Со стеганым клатчем и в белом жакете с контрастными пуговицами: новый эффектный лук Брижит Макрон
Первая леди Франции в черно-белом наряде появилась на мероприятии в рамках саммита «Большой семерки».
Брижит Макрон встретилась со своей южнокорейской коллегой Ким Хе Ген на мероприятии, посвященном защите детей в эпоху искусственного интеллекта, которое состоялось в рамках саммита G7.
На мероприятии первая леди Франции появилась в белом двубортном жакете с широким отложным воротником, контрастными черными пуговицами и клапанами на карманах. Верх она скомбинировала с узкими черными брюками и черными кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.
Брижит дополнила свой наряд черным стеганым клатчем Chanel и черными солнцезащитными очками. Из украшений госпожа Макрон выбрала кольца с камнями, деликатный браслет и часы с белым ремешком. Волосы она уложила в легкий объемный боб и сделала свой любимый макияж смоки айс.
Напомним, Брижит Макрон в изысканном черном платье с белой кружевной отделкой произвела фурор на ужине в Версальском дворце.