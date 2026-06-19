Со стеганым клатчем и в белом жакете с контрастными пуговицами: новый эффектный лук Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Associated Press

Реклама

Брижит Макрон встретилась со своей южнокорейской коллегой Ким Хе Ген на мероприятии, посвященном защите детей в эпоху искусственного интеллекта, которое состоялось в рамках саммита G7.

Ким Хе Ген и Брижит Макрон / © Associated Press

На мероприятии первая леди Франции появилась в белом двубортном жакете с широким отложным воротником, контрастными черными пуговицами и клапанами на карманах. Верх она скомбинировала с узкими черными брюками и черными кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит дополнила свой наряд черным стеганым клатчем Chanel и черными солнцезащитными очками. Из украшений госпожа Макрон выбрала кольца с камнями, деликатный браслет и часы с белым ремешком. Волосы она уложила в легкий объемный боб и сделала свой любимый макияж смоки айс.

Реклама

Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в изысканном черном платье с белой кружевной отделкой произвела фурор на ужине в Версальском дворце.

Новости партнеров