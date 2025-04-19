С сумкой Birkin в руке: роскошная Хайди Клум под прицелом фотографов

Хайди Клум / © Getty Images

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51-летняя модель и телеведущая Хайди Клум вновь продемонстрировала на улицах Нью-Йорка новый образ. Ее подловили папарацци, когда она направлялась к своей машине.

В тот день звезда надела оригинальное платье от бренда The Attico с трикотажной подкладкой и пуговицами. У него были длинные рукава и декор гусиными перьями. Этот наряд она носила в сочетании с бежевыми босоножками на высоких каблуках, очками от Ray-Ban, а также сумкой Birkin от Hermes. Завершали этот лук золотые украшения, укладка и макияж.

Хайди Клум / © Getty Images

Ранее она продемонстрировала коричневое платье от бренда Lapointe, а в руке модель тогда несла небольшую сумку от Aigner с короткой золотой ручкой. Этот ее наряд тоже был украшен перьями.

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Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press