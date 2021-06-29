С сумкой By Far на плече и в простом аутфите: дочь Синди Кроуфорд подловили в Нью-Йорке

Девушка выбрала неброский наряд, который разбавила дорогими аксессуарами.
28 июня в нью-йоркской публичной библиотеке состоялся показ осенне-зимней коллекции модельера Марка Джейкобса. Мероприятие посетило много звезд, среди которых были Джиджи Хадид и 19-летняя дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
Девушку сфотографировали, когда она покидала мероприятие. Кайя выбрала простой и удобный аутфит, состоящий из полосатой футболки, коричневых брюк-палаццо и кожаного блейзера. Из аксессуаров модель выбрала солнцезащитные очки Louis Vuitton, сумку цвета авокадо от любимого бренда By Far и интересные коричнево-белые лоферы с золотой фурнитурой. При этом волосы она собрала в низкий хвост, а на лицо надела маску. В руке Кайя несла книжку.
Также посетил показ и создатель коллекции модельер Марк Джейкобс. На шоу он прибыл в любимом образе, сочетав белую жемчужную нить с полностью черной водолазкой, брюками и массивными ботинками.
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