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С сумкой Celine и в лоферах Prada: племянница Джулии Робертс сходила на шопинг

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
1 мин
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С сумкой Celine и в лоферах Prada: племянница Джулии Робертс сходила на шопинг

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Лук был лаконичным и повседневным, но с особенными аксессуарами.

31-летняя актриса Эмма Робертс попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила из магазина. Звезда романтической комедии "Пара на праздники" выбрала простой стиль одежды, но все же не без дорогих брендов.

Девушка надела укороченные черные джинсы и полосатое поло на пуговицах, которые сочетала с черной сумкой от бренда Celine и серебристыми лоферами от Prada.

Также Эмма дополнила лук солнцезащитными очками в полоску и они идеально вписались в ее лук. Также она собрала волосы заколкой "крабиком", а руке несла большой белый пакет English Rabbit - магазина дорогой детской одежды. Вероятно звезда ходила на шопинг для своего маленького сына Роудса.

Эмма Робертс / © Getty Images
Эмма Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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