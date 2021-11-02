С розовой сумкой и особым браслетом: новый образ Кэрри Брэдшоу

Ни дня не проходит, чтобы Сара Джессика Паркер не появилась на улицах Нью-Йорка.
Звезда сейчас снимается в продолжении сериала "Секс в большом городе", который будет называться And Just Like That... ("И просто так…"), а премьера шоу запланирована уже на этот декабрь.
Папарацци сделали новые фото со съемочной площадки, на которых Паркер была запечатлена в довольно романтическом образе: кружевной юбке до колен, белой полупрозрачной блузе с черными кружевными вставками из-под которой было видно черное белье Intimissimi.
В руке у актрисы была интересная розовая сумка-мешок с розовым тюлем. И конечно же, ни один образ героини не обходится без красивых туфель и в этот раз на ней были темные лодочки.
Также мы заметили и интересный аксессуар на руке у героини Паркер - крупный браслет с надписью CBP. Судя по всему это инициалы главной героини - Кэрри Брэдшоу Престон.
Престон - это фамилия мужа Кэрри Мистера Бига. Да-да на самом деле мужчину мечты главной героини, которого сыграл Крис Нот, зовут Джон Престон.
Но в кадр фотографов также попал и новый загадочный персонаж, которого сыграет Джон Тенни. Недавно мы публиковали кадры, на которых эти двое целовались на съемочной площадке. Похоже, что в новом сериале у Кэрри и Мистера Бига опять будут проблемы в отношениях.
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