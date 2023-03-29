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С сумкой Dior и в костюм с цветочным принтом: эффектная София Вергара на улицах Калифорнии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
873
Время на прочтение
1 мин
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С сумкой Dior и в костюм с цветочным принтом: эффектная София Вергара на улицах Калифорнии

София Вергара / Фото: Getty Images

50-летняя актриса и модель выбрала для своего выхода красивый образ.

София Вергара попала в объективы папарацци, когда приехала на съемку 18-го сезона шоу America's Got Talent в Калифорнии.

Звезда выглядела эффектно. Она была одета в черно-белый костюм с цветочным красным принтом, который состоял из приталенного жакета и обтягивающих брюк.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

Лук Вергара дополнила черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке и любимой вместительной светло-бежевой сумкой от Christian Dior.

Красавица сделала прическу с локонами, макияж с бордовой помадой и надела солнцезащитные очки.

В прошлый раз София приехала на съемки в бежевой рубашке, штанах хаки, длинном кожаном плаще и с этой же сумкой.

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Дата публикации
Просмотры
873
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