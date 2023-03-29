С сумкой Dior и в костюм с цветочным принтом: эффектная София Вергара на улицах Калифорнии

50-летняя актриса и модель выбрала для своего выхода красивый образ.
София Вергара попала в объективы папарацци, когда приехала на съемку 18-го сезона шоу America's Got Talent в Калифорнии.
Звезда выглядела эффектно. Она была одета в черно-белый костюм с цветочным красным принтом, который состоял из приталенного жакета и обтягивающих брюк.
Лук Вергара дополнила черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке и любимой вместительной светло-бежевой сумкой от Christian Dior.
Красавица сделала прическу с локонами, макияж с бордовой помадой и надела солнцезащитные очки.
В прошлый раз София приехала на съемки в бежевой рубашке, штанах хаки, длинном кожаном плаще и с этой же сумкой.
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