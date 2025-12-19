С сумкой Fendi в руке: звезду сериала "Очень странные дела" сфотографировали папарацци

Наталья Дайер / © Getty Images

30-летнюю актрису Наталью Дайер, которая сыграла в популярном сериале «Очень странные дела», заметили в Нью-Йорке. Она шла по улице в легком наряде и мюлях. Вероятно, что таким образом Наталья оделась не для прогулки по городу, а шла на интервью, поскольку совсем скоро выйдет вторая часть последнего пятого сезона сериала.

Актриса была одета в тонкий свитер и легкую замшевую рубашку терракотового оттенка, которую дополнила пояском на талии. Также Наталья надела кожаные текстурные брюки-клеш, а в руке несла культовую сумку Fendi Peekaboo нежно-розового цвета.

Наталья Дайер / © Getty Images

Днем ранее Наталья также продемонстрировала образ в самой трендовой шубе зимы - белой и пушистой, которую носила в сочетании с мини и босоножками.

