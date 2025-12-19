- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
С сумкой Fendi в руке: звезду сериала "Очень странные дела" сфотографировали папарацци
Ее лаконичный образ на самом деле полностью состоял из люксовых вещей, и особой изюминкой лука стала сумка.
30-летнюю актрису Наталью Дайер, которая сыграла в популярном сериале «Очень странные дела», заметили в Нью-Йорке. Она шла по улице в легком наряде и мюлях. Вероятно, что таким образом Наталья оделась не для прогулки по городу, а шла на интервью, поскольку совсем скоро выйдет вторая часть последнего пятого сезона сериала.
Актриса была одета в тонкий свитер и легкую замшевую рубашку терракотового оттенка, которую дополнила пояском на талии. Также Наталья надела кожаные текстурные брюки-клеш, а в руке несла культовую сумку Fendi Peekaboo нежно-розового цвета.
Днем ранее Наталья также продемонстрировала образ в самой трендовой шубе зимы - белой и пушистой, которую носила в сочетании с мини и босоножками.