С сумкой Gucci и в жакете с джинсовыми манжетами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень на ивенте в Киеве

Бывшая избранница Александра Терена в стильном луке появилась на мероприятии.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень посетила презентацию книги Оли Цибульской "ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі", которая состоялась в Киеве.
Инна появилась там в экстравагантном черном жакете, украшенном манжетами из денима с рюшами и джинсовыми "погонами" с рюшами на плечах. Лук она дополнила черной стеганной сумочкой с золотой цепочкой от бренда Gucci.
Белень сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.
Напомним, победительница "Холостяка-13" Инна Белень в колготах и корсете с соблазнительным декольте снялась в пикантном фотосете.
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