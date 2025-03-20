Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
С сумкой Gucci и в жакете с джинсовыми манжетами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень на ивенте в Киеве

С сумкой Gucci и в жакете с джинсовыми манжетами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень на ивенте в Киеве

С сумкой Gucci и в жакете с джинсовыми манжетами: победительница "Холостяка-13" Инна Белень на ивенте в Киеве

Инна Белень/Фото Андрей Пиддубняк

Бывшая избранница Александра Терена в стильном луке появилась на мероприятии.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень посетила презентацию книги Оли Цибульской "ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі", которая состоялась в Киеве.

Инна появилась там в экстравагантном черном жакете, украшенном манжетами из денима с рюшами и джинсовыми "погонами" с рюшами на плечах. Лук она дополнила черной стеганной сумочкой с золотой цепочкой от бренда Gucci.

Инна Белень/Фото Андрей Пиддубняк / ©
Инна Белень/Фото Андрей Пиддубняк

Белень сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Напомним, победительница "Холостяка-13" Инна Белень в колготах и корсете с соблазнительным декольте снялась в пикантном фотосете.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация