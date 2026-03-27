С сумкой-лебедем: Крисси Тейген удивила выбором аксессуара за почти 6 тысяч долларов
Это был очень оригинальный аксессуар, который напомнил о культовом сериале.
40-летняя модель Крисси Тейген сходила в супермаркет, но оделась для этого очень гламурно и по-весеннему. Она выбрала очень нежную и легкую блузу от бренда Zimmerman с объемными деталями, длинными рукавами и обнаженными плечами. Эту нежную блузу в цветочный принт Крисси сочетала со светлыми джинсами от Alaia с высокой посадкой и штанинами-бочками, которые по словам дизайнера Андре Тана — один из главных трендов 2026 года.
Однако главной изюминкой в образе Тейген была ее оригинальная сумка-лебедь от бренда Chloé стоимость которой почти 6 тысяч долларов.
Эта сумка напомнила ту, которую в сериале «Секс в большом городе» имела главная героиня Кэрри Брэдшоу. Она в эпизоде, который назывался «Кастовая система», бойфренд главной героини дарит ей сумку в виде лебедя. Этот аксессуар от люксового бренда Judith Leiber, основанного дизайнером Джудит Либер.