С сумкой Louis Vuitton и в кроп-топе с пышным декольте: украинка с самыми большими скулами на премьере фильма

Анастасия Покрещук в стильном луке появилась на мероприятии в столице.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогер Анастасия Покрещук посетила премьеру фильма "Как там Катя?", которая прошла в Доме кино.

Звезда соцсетей появилась там в стильном образе. На ней были черные лосины, черный кроп-топ с декольте, которое отлично подчеркнуло ее пышный сексуальный бюст, и голубая пушистая шубка.

Анастасия Покрещук/Фото Анастасия Теликова

Аутфит Настя дополнила черными ботфортами на шпильках и вместительной сумкой от Louis Vuitton. Идеально ровная укладка, яркий макияж с бирюзовым акцентом и длинный белый маникюр завершили лук Покрещук.

Анастасия Покрещук/Фото Анастасия Теликова

Напомним, Анастасия Покрещук на презентации нового альбома певца CHEEV похвасталась соблазнительным бюстом в красном кроп-топе с молнией.

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