С сумкой-тигром в руке: звезда сериала "Тед Лассо" удивила выбором аксессуара для красной дорожки

Она позировала так, чтобы все увидели ее сумку в руке.
Звезда сериала "Тед Лассо", актриса Джуно Темпл, посетила 76-ю церемония вручения премии Primetime Emmy Awards.
Награда традиционно вручалась лучшим американским программам, которые выходили в прайм-тайм с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.
Джуно появилась на этом мероприятии в винтажном платье-комбинации от бренда Roberto Cavalli. Ее наряд был роскошного морковного оттенка и необычного дизайна, ведь на юбке у платья были небольшие разрезы, которые делали его более интересным.
Образ актриса дополнила обувью от Stuart Weitzman на платформе, объемной прической с локонами, а также очень необычной сумкой от знаменитого бренда Judith Leiber. Аксессуар был в виде тигра, усыпанного стразами.
Но Джуно не единственная звезда, которая удивляла оригинальными сумками. Напомним, что Мелисса Маккарти выбрала на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2024 года сумку в виде канноли. Автором сумки Мелиссы был бренд Kinza Winza, а называется модель Holy Cannoli.
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