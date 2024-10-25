С сумкой от любимого бренда: Сара Джессика Паркер появилась на съемках с Кристин Дэвис

Сейчас они снимают третий сезон и его премьера запланирована на 2025 год.
Красивая и женственная Сара Джессика Паркер сейчас продолжает съемки в сериале "И просто так…", который является сиквелом культового "Секса в большом городе". Актрису сфотографировали на улице с коллегой Кристин Дэвис, которая в сериале исполняет роль ее подруги Шарлотты.
Паркер в этот раз была одета довольно необычно. На актрисе был наряд от бренда Patrick Mcdowell сделанный для нее на заказ. Лук включал бежевую рубашку и юбку с ассиметричным шлейфом и цветочным принтом. Носила наряд Сара Джессика с сатиновыми коричневыми туфлями от Aquazzura, коричневым пальто и круглыми серьгами. В руке у нее была сумка от бренда Sonia Rykiel - о нем говорят не часто, но это бренд, который на протяжении многих сезонов появлялся в "Сексе в большом городе".
Что касается Кристин Дэвис, то она была одета во все бежевое и молочное. Актриса сочетала такие бренды как Emilia Wickstead и Prada, а также сделала укладку и нежный макияж.
Похожий кадр также был опубликован на официальной странице сериала. Однако рядом с Паркер и Дэвис были также Сарита Чоудхури и Николь Ари Паркер.
Напомним, что работа над шоу стартовала весной этого года. Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…" появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцсети анонсировали начало работы.
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