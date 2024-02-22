С сумкой Prada на плече и в стильных лоферах: Эмма Уотсон попала под прицел папарацци в Милане

Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, попала под прицел папарацци в Милане, куда прилетела на Неделю моды. Девушку заметили, когда она покидала бутик Модного дома Prada.

Эмма оделась лаконично и повседневно, поскольку на ней были свободные светлые джинсы, которые она сочетала с клетчатой рубашкой и пальто на пуговицах овсянкового оттенка.

Вместо шарфа актриса использовала бежевый шерстяной свитер, который накинула на плечи и завязала спереди. Также образ она дополнила трендовыми лоферами на толстой подошве, и нейлоновая сумкой на цепочке. Пальцы рук Эммы украшало множество колец, шею цепочка с подвеской, а на глазах были солнцезащитные очки. Образ актрисы - это тотал лук от Prada, поэтому, вероятно, что она посетит и показ бренда.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Но лоферы от Prada Эмм Уотсон надевает не впервые. Перед Рождеством актрису заметили на улице в Лондоне, когда она шла к своему автомобилю и тогда на ней тоже была эта удобная пара туфель.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы Эммы Уотсон (13 фото)