С сумкой-яблоком в руке: 23-летняя Рэйчел Зеглер посетила премьеру фильма "Белоснежка"

12 марта в Испании состоялась премьера новой экранизации сказки братьев Гримм "Белоснежка" от студии Walt Disney. Главную роль в этой картине исполнила 23-летняя актриса Рэйчел Зеглер.

На европейском мероприятии девушка блистала в белом платье от бренда Elie Saab. Платье было расшито цветочным декором, бисером, камнями и имело тонкие бретельки. Спереди у наряда был высокий разрез, а вот сзади у платья был длинный шлейф.

Образ Рэйчел дополнила серебристыми босоножками на каблуках от Jimmy Choo, нежной прической и макияжем. В руке актриса держала гламурную сумка у форме красного яблока от известного бренда Judith Leiber.

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Также это мероприятие сопровождалось музыкальным перформансом во время которого актриса пела перед гостями.

В Україні покази фільму стартують від 20 березня.

Также отметим, что выбор латиноамериканской актрисы Рэйчел Зеглер на роль Белоснежки вызвал критику, поскольку в оригинальной сказке персонаж описывается как имеющий кожу "белую, как снег". Зеглер ответила на комментарии в январе 2022 года, заявив, что Белоснежка популярна в испаноязычных странах, и наличие латиноамериканки в такой роли - редкость, поэтому она гордится тем, что ее утвердили.

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