С сумкой за 50 тысяч гривен: Сара Джессика Паркер сходила на интервью в луке голубого цвета

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

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Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая недавно отпраздновала 60-летие, сходила на интервью в Нью-Йорке. Актриса посетила шоу Good Morning America, где рассказала о своем возвращении к роли Кэрри Брэдшоу в третьем сезоне сериала «И просто так…».

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

На интервью актриса пришла в голубом костюме в белый горошек, который был от бренда Luisa Beccaria из коллекции осень-зима 2025. Костюм состоял из жакета с поясом на талии и юбки-карандаша длины миди.

Этот элегантный образ Паркер также дополнила туфлями на золотых каблуках, которые также были с открытыми пальцами, солнцезащитными очками и милой квадратной сумкой от бренда Polène.

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Стоимость такого аксессуара 1190 долларов, а это почти 50 тысяч гривен.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Напомним, что в апреле компания Max, которая занимается съемкой и продвижением сериала, анонсировала, что трансляция стартует 29 мая и презентовала трейлер.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press ​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images