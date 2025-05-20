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- Шоу-бизнес
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С сумкой за 50 тысяч гривен: Сара Джессика Паркер сходила на интервью в луке голубого цвета
Актриса, которую часто называют главной модницей Нью-Йорка, вернулась к своей культовой роли и активно занимается продвижением нового сезона сериала.
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, которая недавно отпраздновала 60-летие, сходила на интервью в Нью-Йорке. Актриса посетила шоу Good Morning America, где рассказала о своем возвращении к роли Кэрри Брэдшоу в третьем сезоне сериала «И просто так…».
На интервью актриса пришла в голубом костюме в белый горошек, который был от бренда Luisa Beccaria из коллекции осень-зима 2025. Костюм состоял из жакета с поясом на талии и юбки-карандаша длины миди.
Этот элегантный образ Паркер также дополнила туфлями на золотых каблуках, которые также были с открытыми пальцами, солнцезащитными очками и милой квадратной сумкой от бренда Polène.
Стоимость такого аксессуара 1190 долларов, а это почти 50 тысяч гривен.
Напомним, что в апреле компания Max, которая занимается съемкой и продвижением сериала, анонсировала, что трансляция стартует 29 мая и презентовала трейлер.