С сумкою Chanel через плечо и в джинсах: Блейк Лайвли пообщалась с фанатами на стадионе

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Блейк Лайвли между премьерами и красными дорожками ходит на футбол, где общается с поклонниками спорта и своими преданными фанатами. Так в субботу, 26 апреля, она посетила матч английской лиги между командами «Рексем» и «Чарльтон Атлетик».

Блейк Лайвли / © Associated Press

Подобное мероприятие она посещает не из большой любви к футболу, а потому что ее муж Райан Рейнольдс совладелец команды «Рексем» вместе с еще одним актером — Робом Макэлхенни.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Перед игрой Блейк фотографировалась с фанами. Один из болельщиков подарил ей браслет дружбы.

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Блейк Лайвли / © Associated Press

В тот день Блейк появилась в своем любимом многослойном образе. На актрисе было две рубашки, футболка и серое пальто. Также она надела обтягивающие джинсы и дополнила образ зеленой сумкой от Chanel.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Кстати, команда «Рексем» обыграла «Чарльтон Атлетик».

© Associated Press

Потом актриса и ее муж вернулись из Великобритании назад в США, где она посетила премьеру фильма «Еще одна простая просьба» в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press