С сыном и мужем: Сара Джессика Паркер на премьере нового "Секса в большом городе"

Исполнительница главной роли появилась перед камерами с семьей и в роскошном эксклюзивном платье.

8 декабря в Нью-Йорке состоялся премьерный показ долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе", который получил название "И просто так…" (And Just Like That…). На красной дорожке в Нью-Йорке появилась главная звезда сериала - Сара Джессика Паркер.

Актриса пришла на мероприятие с мужем Мэттью Бродериком и их 19-летним сыном Джеймсом. Семейный выход стал для поклонников Паркер сюрпризом, ведь зачастую она мужа и детей на мероприятия не берет и старается их отгородить от мира шоу-бизнеса.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Для своего появления на премьере Сара Джессика надела серое изготовленное на заказ коктейльное платье от бренда Oscar de la Renta, которое дополняла накидка. Юбка платья была пышной и выполнена из тонкого розового фатина, который выглядывал из-под серой верхней ее шелковой части, расшитой вручную пайетками. Верх наряда не имел бретелек, был притален и имел декольте в форме сердца. Накидка наряда тоже была с красивой вышивкой пайетками в виде магнолий.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Образ актриса дополнила розовыми туфлями от своего обувного бренда, ювелирными украшениями с розовыми камнями, вечерним макияжем, высокой прической-пучком и сумкой от бренда Erdem.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Премьера первой серии сериала состоится 9 декабря.

