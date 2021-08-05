С сыном и в купальнике с пикантным декольте: Катя Осадчая показала милое фото с отдыха

Ведущая "Светской жизни" наслаждается отпуском со своей семьей.

Беременная в третий раз Катя Осадчая порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха. На ней ведущая купается в бассейне вместе с сыном Иваном. Запечатлен момент, как они обнимаются и вот-вот мама поцелует сына.

Одета звезда в черный купальник с пикантным декольте. Волосы она собрала в пучок, а на лице была без макияжа (вне работы Катя не пользуется косметикой).

Катя Осадчая с сыном / Instagram Кати Осадчей

"Мамино счастье :) так быстро растет, скоро мама будет не очень нужна, надо ловить моменты", — написала под фото телезвезда.

Еще она выложила снимок, на котором позировала у куста с цветами в белом наряде, шляпе и очках.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Ранее Осадчая показала фигуру в синем и полосатом купальниках.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Читайте также: В ярком купальнике и шляпе: Катя Осадчая показала новые фотографии из отпуска

Катя Осадчая на отдыхе в Турции (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку