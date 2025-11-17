ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
678
Время на прочтение
1 мин

С такими рукавами в свет не выходил еще никто: Кейт Хадсон надела необычное платье цвета оливки

Актриса Кейт Хадсон привлекла много внимание, когда вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе, а все из-за ее оригинального платья.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Наряд Кейт был от Модного дома Valentino, который сейчас возглавляет модельер Алессандро Микеле. Платье выполнено в ретро-эстетике и имело высокую горловину и длинный шлейф.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

На шее, груди и бедрах наряд также украшали небольшие складки ткани — именно они напоминали эстетику платьев 1930-х годов. На спине у наряд украшал большой круглый вырез с небольшой драпировкой.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Но главным украшением наряда стали рукава, ведь на них были вырезы, декор стразами и даже бахрома.

На красной дорожке Кейт появилась с коллегой по фильму «Песня любви» — голливудским любимчиком Хью Джекманом, который недавно впервые вышел в свет с новой девушкой.

Кейт Хадсон и Хью Джекман / © Associated Press

Кейт Хадсон и Хью Джекман / © Associated Press

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (25 фото)

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
678
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie