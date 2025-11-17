С такими рукавами в свет не выходил еще никто: Кейт Хадсон надела необычное платье цвета оливки

Кейт Хадсон / © Associated Press

Реклама

Наряд Кейт был от Модного дома Valentino, который сейчас возглавляет модельер Алессандро Микеле. Платье выполнено в ретро-эстетике и имело высокую горловину и длинный шлейф.

Кейт Хадсон / © Associated Press

На шее, груди и бедрах наряд также украшали небольшие складки ткани — именно они напоминали эстетику платьев 1930-х годов. На спине у наряд украшал большой круглый вырез с небольшой драпировкой.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Но главным украшением наряда стали рукава, ведь на них были вырезы, декор стразами и даже бахрома.

Реклама

На красной дорожке Кейт появилась с коллегой по фильму «Песня любви» — голливудским любимчиком Хью Джекманом, который недавно впервые вышел в свет с новой девушкой.

Кейт Хадсон и Хью Джекман / © Associated Press