- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 678
- Время на прочтение
- 1 мин
С такими рукавами в свет не выходил еще никто: Кейт Хадсон надела необычное платье цвета оливки
Актриса Кейт Хадсон привлекла много внимание, когда вышла на красную дорожку в Лос-Анджелесе, а все из-за ее оригинального платья.
Наряд Кейт был от Модного дома Valentino, который сейчас возглавляет модельер Алессандро Микеле. Платье выполнено в ретро-эстетике и имело высокую горловину и длинный шлейф.
На шее, груди и бедрах наряд также украшали небольшие складки ткани — именно они напоминали эстетику платьев 1930-х годов. На спине у наряд украшал большой круглый вырез с небольшой драпировкой.
Но главным украшением наряда стали рукава, ведь на них были вырезы, декор стразами и даже бахрома.
На красной дорожке Кейт появилась с коллегой по фильму «Песня любви» — голливудским любимчиком Хью Джекманом, который недавно впервые вышел в свет с новой девушкой.