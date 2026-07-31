ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

С такой прической она еще не появлялась: Джиллиан Андерсон удивила интересным образом

Актриса представила в США свой новый фильм.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Звезда культового сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон появилась на премьере фильма «Подростковый секс и смерть в лагере Миазма» в Лос-Анджелесе. Актриса сыграла в этом фильме-слэшере, и поэтому на мероприятии к ней было приковано особое внимание.

Джиллиан надела светлое платье длины миди с пуговицами спереди и короткими рукавами. Фасон платья напоминал рубашку, а также оно было полностью расшито камнями и бисером. Талию актриса подчеркнула коричневым кожаным ремнем. Платье актрисы было от бренда Miu Miu, а сочетала она его с атласными босоножками на каблуке, выполненными в оттенке пудры.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Интереса и ретро-эстетики образу придала креативная прическа актрисы, ведь её волосы были уложены в высокий пучок.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Мировая премьера фильма, который представила актриса, состоялась на 79-м Каннском кинофестивале в мае 2026 года, где он получил приз Queer Palm. Тогда звезда надела элегантное платье-футляр от Miu Miu из коллекции весна-лето 2022, выполненное в модном оттенке сливочного масла и украшенное изысканными цветочными аппликациями.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie