С такой прической она еще не появлялась: Джиллиан Андерсон удивила интересным образом

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

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Звезда культового сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон появилась на премьере фильма «Подростковый секс и смерть в лагере Миазма» в Лос-Анджелесе. Актриса сыграла в этом фильме-слэшере, и поэтому на мероприятии к ней было приковано особое внимание.

Джиллиан надела светлое платье длины миди с пуговицами спереди и короткими рукавами. Фасон платья напоминал рубашку, а также оно было полностью расшито камнями и бисером. Талию актриса подчеркнула коричневым кожаным ремнем. Платье актрисы было от бренда Miu Miu, а сочетала она его с атласными босоножками на каблуке, выполненными в оттенке пудры.

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Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Интереса и ретро-эстетики образу придала креативная прическа актрисы, ведь её волосы были уложены в высокий пучок.

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Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Мировая премьера фильма, который представила актриса, состоялась на 79-м Каннском кинофестивале в мае 2026 года, где он получил приз Queer Palm. Тогда звезда надела элегантное платье-футляр от Miu Miu из коллекции весна-лето 2022, выполненное в модном оттенке сливочного масла и украшенное изысканными цветочными аппликациями.

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