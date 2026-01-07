Премьера фильма "Испытательный срок"

Реклама

5 января в киевском кинотеатре «Планета Кино» в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера романтической комедии «Испытательный срок» от 1+1 media и SFERA FILM. Это первый допремьерный показ украинского кино в 2026 году, который объединил десятки звездных гостей и инфлюенсеров. Среди них — актеры фильма Екатерина Кузнецова, Кирилл Парастаев, Татьяна Малкова, Маричка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Елена Узлюк, Леся Самаева, Богдан Буйлук, Екатерина Олиферовская, Каролина Пампуха, Варвара Косогор.

Команда фильма

Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев

Ирина Громозда, Анна Гончар и Александо Преподобный

Кирилл Парастаев с мамой

Леся Самаева

Несмотря на зимнюю погоду за окном, вечер прошел в теплой, почти весенней атмосфере: улыбки, объятия и предвкушение истории о любви, которая находит людей даже в самый неожиданный момент. Уже с 8 января фильм выходит в широкий национальный прокат.

Модератором мероприятия стал Александр Преподобный, ведущий 1+1 media. К праздничной премьере присоединились создатели фильма и приглашенные звездные гости. Среди них — Павел Зибров, у которого было камео в ленте. По сюжету он появляется в роли самого себя — со всей фирменной харизмой, юмором и, конечно, легендарным образом.

Реклама

Также мероприятие посетили Неля Шовкопляс, Денис Бойко, Елена Лавренюк, Алексей Суровцев, Екатерина Никитина, Вера Кобзарь, Алексей Нагрудный, Макс Девизоров, Дарья Трегубова, Анна Саливанчук, Павел Текучев, Алексей Супрун (Бампер), Константин Грубич с семьей, Игорь Циганик, Татьяна Злова и другие.

Павел Зибров с дочерью Дианой

Анна Саливанчук

Дарья Трегубова

Елена Лавренюк

Алексей Суровцев

Джесси и Конош Ольга

«Никто в этом проекте не был равнодушным к тому, что мы делаем. Все вкладывали душу и мечтали, чтобы эта история стала самой яркой романтической комедией года. Мы очень надеемся, что фильм откликнется зрителям так же, как откликнулся нам — потому что он искренний, современный и создан с большой любовью. Приходите в кино — эта история стоит вашего времени», — отметила продюсер фильма Анна Гончар.

Елена Узлюк и Анна Гончар

Екатерина Кузнецова, исполнительница главной роли Полины, пришла на мероприятие вместе с близкими. Поздравить дочь с премьерой пришел и Олег Кузнецов, легендарный футболист киевского «Динамо».

«Такой комедии в Украине еще не было! От фильма „Испытательный срок“ стоит ожидать много юмора, классных актеров, интересную сюжетную линию, классную музыку и, самое главное, — историю любви, которая будет вдохновлять и не оставит в стороне», — поделилась Екатерина.

Реклама

Кирилл Парастаев, для которого эта роль стала дебютной в полном метре, добавил:

«Сначала смотрел фильм сквозь призму собственной игры — наблюдал за собой, ловил каждую деталь. Но со временем начал смотреть уже саму историю. И поймал себя на том, что просто вглядываюсь в экран и сижу с улыбкой».

«Испытательный срок» — это романтическая комедия о карьере, которую не планировали, и чувствах, которые невозможно предугадать заранее. О тех, кто сломался, но не сдался. И о том, что иногда главное испытание — в способности довериться снова.

Главная героиня Полина (Екатерина Кузнецова) — гламурная дочь бизнесмена (Александр Кобзарь), привыкшая к беззаботной жизни. После измены отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там в течение месяца соревнуется за должность с Романом (Кирилл Парастаев) — амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе.

Реклама

Их профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где сложно отличить рабочие задачи от личных чувств. Это романтическая комедия с актуальным юмором о поиске доверия, новые начала и то, как даже самая жесткая конкуренция может неожиданно стать историей любви.

Зрителей также ждет встреча с любимыми актерами на киноэкранах — Вячеславом Довженко, Андреем Исаенко, Ирмой Витовской, Еленой Узлюк, Татьяной Малковой, Иваном Шараном, Маричкой Хоменко, Тарасом Цимбалюком, Дарьей Петрожицкой, Дмитрием Танковичем, Ксенией Мишиной, Виктором Ждановым.

Татьяна Малкова

Официальным саундтреком к фильму стала одна из самых популярных песен 2025 года — суперхит группы DREVO «Смарагдове небо». К слову, в фильме зрители также смогут увидеть выступление группы.

Команда фильма:

Реклама

Производством ленты занималась группа 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководитель инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария — Евгений Бургела, режиссер — Ирина Громозда, оператор-постановщик — Владимир Иванов.