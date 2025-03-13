С темной помадой на губах: Дженна Ортега из "Уэнсдей" под прицелом папарацци

22-летняя актриса Дженна Ортега, которая прославилась главной ролью в сериале "Уэнсдей", сейчас занята промо-кампанией к новому фильму Смерть единорога, в котором сыграла главную роль.

Девушку заметили в Нью-Йорке, когда она вышла из автомобиля и направлялась на интервью. В тот день актриса выбрала наряд коричневого цвета - кожаный костюм с юбкой и курткой, который носила в сочетании с белым топом-водолазкой.

Дженна Ортега по пути на интервью / Фото: Getty Images

Образ она дополнила очками в коричневой оправе, большой черной сумкой и черными лаковыми туфлями на каблуках. Волосы Дженны были уложены в объемную укладку, а вот на ее губах была помада винного цвета, которая делала образ более оригинальным. Такой темный оттенок помады - большая редкость для Ортеги, которая предпочитает более нейтральные оттенки, хотя иногда все же носит красный. Дженна делает в основном акцент в макияже на глазах.

Напомним, что днем ранее актриса посетила премьеру этого фильма. На мероприятии она появилась в черном платье от британского бренда David Koma. Наряд был креативного дизайна, без бретелек с прозрачной вставкой на талии, а также очень высоким разрезом на юбке, который открывал ее ноги.

Дженна Ортега на премьере фильма / Фото: Associated Press

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