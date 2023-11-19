С торчащими волосами и в огромном пальто с бахромой: новый готический образ испанской актрисы Милены Смит

В этот раз она сменила сексуальное платье на объемное пальто.

27-летняя испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура. Каждый ее образ - это сочетание сексуальных платьев, яркого макияжа и необычных причесок и недавнее появление на Latin Grammy Awards в очередной раз это доказало.

Звезда вышла на красную дорожку в черном наряде от Модного дома Saint Laurent, с которым уже длительное время сотрудничает. В этот раз на ней было длинное и объемное вязаное пальто с бахромой из ниток, представленное брендом в коллекции осень-зима 2023.

Дополнила она наряд черными плотными колготками и туфлями с ремешками и пряжками. Также внимание привлекла и прическа звезда, поскольку была с торчащими волосами, в стиле двухтысячных годов. А вот макияж Милене визажисты сделали с акцентом на глаза.

Милена Смит / Фото: Associated Press

А вот буквально несколько месяцев тому назад, Милена появилась в эффектном готическом платье от бренда Saint Laurent из осенней коллекции 2023 года на открытии Венецианского кинофестиваля в Италии. У наряда Милены не было бретелек, а декольте выполнено в виде сердца, также у него была небольшая драпировка в зоне лифа, соединенная с перчатками.

Милена Смит / Фото: Getty Images

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