С торчащими волосами и в огромном пальто с бахромой: новый готический образ испанской актрисы Милены Смит

В этот раз она сменила сексуальное платье на объемное пальто.
27-летняя испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура. Каждый ее образ - это сочетание сексуальных платьев, яркого макияжа и необычных причесок и недавнее появление на Latin Grammy Awards в очередной раз это доказало.
Звезда вышла на красную дорожку в черном наряде от Модного дома Saint Laurent, с которым уже длительное время сотрудничает. В этот раз на ней было длинное и объемное вязаное пальто с бахромой из ниток, представленное брендом в коллекции осень-зима 2023.
Дополнила она наряд черными плотными колготками и туфлями с ремешками и пряжками. Также внимание привлекла и прическа звезда, поскольку была с торчащими волосами, в стиле двухтысячных годов. А вот макияж Милене визажисты сделали с акцентом на глаза.
А вот буквально несколько месяцев тому назад, Милена появилась в эффектном готическом платье от бренда Saint Laurent из осенней коллекции 2023 года на открытии Венецианского кинофестиваля в Италии. У наряда Милены не было бретелек, а декольте выполнено в виде сердца, также у него была небольшая драпировка в зоне лифа, соединенная с перчатками.
Читайте также:
- В красном платье и с каффами в виде змей: испанская актриса блистала на престижной церемонии
- Надела полупрозрачное платье и украсила волосы крестами: испанская актриса на премьере фильма
- В платье с имитацией портупеи: испанская актриса появилась в смелом образе на красной дорожке