С трендовой плетеной сумкой через плечо: Кэти Холмс сфотографировали папарацци на прогулке

Знаменитость продемонстрировала простой кэжуал-лук, который хорошо будет смотреться на любой фигуре.

Американскую актрису и бывшую жену Тома Круза - 44-летнюю Кэти Холмс - заметили папарацци на прогулке а Нью-Йорке. Знаменитость шла на небольшой шопинг.

На Кэти были стильные широкие джинсы и голубая футболка с мелкой перфорацией, которую она в них заправила. Также лук дополнил кожаный ремень с пряжкой и босоножки на танкетке.

Особо стильно смотрелась плетеная сумка звезды в форме, которая напоминала амфору. У аксессуара был длинный ремешок. Также Кэти надела солнцезащитные очки-лисички, несколько цепочек на шею и собрала волосы в низкий хвост.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Плетеные сумки - тренд этого лета, ведь сочетать этот простой, удобный и стильный аксессуар можно совершенно с любым нарядом. Как вписать плетеную сумку ранее рассказывал украинский дизайнер Андре Тан.

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