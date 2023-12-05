С треугольным вырезом между грудями: звезда "Золушки" Лили Джеймс блистала в синем платье перед камерами

Актриса выглядела эффектно и гламурно, но платье от этого бренда носит не впервые.

Лили Джеймс, известная по роли в нашумевшем мини-сериале "Пэм и Томми" и экранизации "Золушки", появилась среди гостей мероприятия British Fashion Awards 2023, которое состоялось в Лондоне.

Актриса вышла на красную дорожку в приталенном платье с американской проймой и бретелькой-халтером от бренда Miu Miu.

Наряд имел треугольный вырез между грудью, а также лиф украшали складки ткани. На талии платья была большая пряжка с серебристыми камнями, а также большой бант. А вот что касается юбки, то она была приталенной, длинной и имела высокий разрез. Также по всему наряду платья были пришиты черные камни и бисер.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Дополнила она свой гламурный вечерний наряд набором украшений от Only Natural Diamonds, синим маникюром и педикюром, а также лаконичной прической и макияжем.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Напомним, что также в наряде от Miu Miu Лили пришла на премьеру романтического фильма "При чем тут любовь?". Она тогда позировала на красной дорожке в эффектном зеленом платье с имитацией белого бюстгальтера. Само платье, вероятно, было сделано для актрисы на заказ. Зеленая ткань наряда была полностью расшита бисером в виде маленьких цветов. Но верхняя часть платья была немного тесной и постоянно хотела "убежать" из ее груди, поэтому Лили переодиски должна была поправлять платье.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

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