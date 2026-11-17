Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

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36-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выбрала для выхода наряд от Dior из коллекции Pre-Fall 2026. На ней было черное платье-пальто с глубоким декольте, подчеркнутой талией, длинным шлейфом и высоким разрезом. Главной деталью образа стал объемный белый меховой воротник, который эффектно контрастировал с темной тканью.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Особого внимания заслуживала цветочная вышивка: розовые цветы с зелеными стеблями украшали платье от линии бедра до самого шлейфа.

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Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Волосы актриса оставила распущенными и сделала нежный макияж со стрелками на глазах.

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Появление Лоуренс на премьере стало одним из заметных моментов вечера.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Отметим, новая картина станет приквелом популярной франшизы и перенесет зрителей на 24 года назад, до событий истории Китнисс Эвердин. В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети и 50-е Голодные игры. Главные роли в фильме исполнили Джозеф Зада, Маккенна Грейс и Эль Фэннинг.

Ранее, напомним, папарацци подловили Дженнифер Лоуренс в Нью-Йорке.

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