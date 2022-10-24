С укладкой и в ярком платье: красивый образ беременной Крисси Тейген

36-летняя модель и ее муж-певец Джон Ледженд снова в ожидании пополнения своей семьи.

В начале августа, через два года после потери сына, модель и телеведущая Крисси Тейген объявила поклонникам о своей очередной беременности. Весь первый триместр звезда хранила эту новость в тайне из-за пережитой трагедии.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

Судя по фото в Instagram, беременность Крисси проходит хорошо. На одних из последних фото Тейген позирует в лимонном трикотажном платье в рубчик с вырезами по бокам – наряд подчеркивает подросший живот модели. Образ звезды дополняют красивая укладка с локонами и босоножки на каблуках. Крисси выглядит отлично.

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Напомним, у Крисси и Джона есть двое детей – пятилетняя дочь Луна и трехлетний сын Майлз. В сентябре 2020 года они трагически потеряли третьего ребенка, мальчика, которого они назвали Джеком. Это случилось на 20-й неделе беременности.

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