С укладкой и в ярком платье: красивый образ беременной Крисси Тейген

36-летняя модель и ее муж-певец Джон Ледженд снова в ожидании пополнения своей семьи.
В начале августа, через два года после потери сына, модель и телеведущая Крисси Тейген объявила поклонникам о своей очередной беременности. Весь первый триместр звезда хранила эту новость в тайне из-за пережитой трагедии.
Судя по фото в Instagram, беременность Крисси проходит хорошо. На одних из последних фото Тейген позирует в лимонном трикотажном платье в рубчик с вырезами по бокам – наряд подчеркивает подросший живот модели. Образ звезды дополняют красивая укладка с локонами и босоножки на каблуках. Крисси выглядит отлично.
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Напомним, у Крисси и Джона есть двое детей – пятилетняя дочь Луна и трехлетний сын Майлз. В сентябре 2020 года они трагически потеряли третьего ребенка, мальчика, которого они назвали Джеком. Это случилось на 20-й неделе беременности.
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