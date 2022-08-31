С украинским флагом на груди: Катрин Денев на Венецианский кинофестивале

Катрин Денев посетила церемонию открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля.

На красной дорожке актриса появилась в синей рубашке с флагом на груди. Таким образом, она продемонстрировала свою поддержку украинскому народу.

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Образ Денев дополнила черными прямыми брюками и бежевыми туфлями на стойких каблуках. В руке она держала разноцветную сумку.

Катрин сделала себе аккуратную укладку, макияж с черными стрелками и украсила уши золотыми серьгами.

Напомним, с украинским флагом на груди вчера вышел в свет бывший президент США Билл Клинтон. Он посетил игру титулованной теннисистки Серены Уильямс с Данкой Ковинич из Черногории, которая прошла в рамках турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

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