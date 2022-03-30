С украинскими символами и голубем мира: польский Vogue посвятили апрельскую обложку Украине

Мир моды продолжает поддерживать Украину, посвящая нашей стране коллекции, выпуская эксклюзивные вещи и обложки гламурных журналов.

После начала на территории Украины полномасштабной войны многие мировые бренды выражают свою солидарность нашей стране, и в стороне не осталась и "библия моды". Журналы Vogue во многих странах начали посвящать свои обложки Украине.

Польское издание выпустило обложку в сине-желтых цветах, которую создала Елена Емчук, фэшн-фотограф и художница, которая уже много лет обращается к мотивам украинской культуры в своих работах.

"Vogue Polska решил заменить обычную историю с обложки акцией солидарности. Мы предоставили площадку украинским художникам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но имеют много общего - мощную силу и надежду, что этот кошмар скоро закончится", - пишет главный редактор Vogue Polska Ина Лекевич, представляя апрельский номер 2022 года.

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