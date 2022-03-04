С украинской лентой на платье: ирландская актриса появилась с нашей символикой

Актриса Катрина Балф поддержала украинцев.
После жестокого вторжения России на территории Украины и попытки захватить наши территории, многие звезды стали поддерживать украинцев и выражать свою солидарность. Кто-то публично выступает с заявлениями, другие жертвуют огромные суммы денег на нужды беженцев.
А некоторые из звезд демонстрируют свой протест с помощью одежды. К примеру, актриса Катрина Балф, которая прославилась ролью в сериале "Чужестранка", появилась на шоу Jimmy Kimmel Live в платье, украшенном небольшой лентой с нашим желто-синим флагом.
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