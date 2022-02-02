С украшением на губе: жених Меган Фокс посетил премьеру комедии в необычном луке

Артист решил надеть трендовое украшение для лица.

31-летний рэпер и рок-музыкант Колсон Бэйкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, посетил 1 февраля премьеру фильма "Чудаки навсегда" в Лос-Анджелесе. На мероприятии артист появился в бордовом костюме, полностью расшитом пайетками, и массивных черных ботинках.

Machine Gun Kelly / Associated Press

Дополнили лук артиста чокер на шее, а также множество сережек в ушах. Больше всего внимание в луке Колсона привлекло украшение на нижней губе в виде клыков.

Machine Gun Kelly / Associated Press

Но образ звезды совсем не новинка, ведь ранее в золотом украшении на подбородке появилась Анджелина Джоли. Также этот тренд поддерживает много знаменитостей, а подробнее о нем мы писали в этом материале.

А что же касается Бэйкера, то для него украшения имеют огромную важность, ведь ими он подчеркивает индивидуальность и вкладывает в них особый смысл. Например, обручальное кольцо для своей девушки Меган Фокс музыкант тоже заказал не обычное. Он разработал его вместе с известным британским ювелиром Стивен Уэбстер. Колсон придумал, что кольцо должно состоять из двух камней: камень рождения Меган – изумруд, и камень рождения Колсона – бриллиант.

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