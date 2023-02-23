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С украшением на лобке: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо в откровенном платье посетила показ Roberto Cavalli

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2107
Время на прочтение
1 мин
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С украшением на лобке: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо в откровенном платье посетила показ Roberto Cavalli

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Португальская модель в сексуальном образе появилась на Неделе моды в Милане.

Экс-ангел Victoria's Secret Сара Сампайо посетила показ Roberto Cavalli, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Модель появилась там в откровенном черном платье этого бренда. Верх наряда состоял из кроп-топа на груди и тонких полосок, скрепленных серебряными круглыми украшениями с бирюзовыми камнями, одно из которых было размещено на лобке. Платье отлично сидело на стройной фигуре Сары.

Аутфит она дополнила черными кожаными туфлями на шпильках и интересной коричнево-бирюзовой питоновой сумочкой с серебряными ручками.

Сара Сампайо / © Getty Images
Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Сампайо сделала укладку с мокрым эффектом, зачесав волосы назад, и ее любимый макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черным карандашом и тенями.

Напомним, Сампайо на афтепати Vogue And Tiffany & Co. в Лондоне появилась в вечернем черном асимметричном платье, расшитом пайетками и украшенном перьями. Одна нога от бедра была открыта разрезом, что придало ее луку сексуальности.

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Дата публикации
Просмотры
2107
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