С украшением на одной груди: Анитта появилась на престижной церемонии в смелом наряде Schiaparelli

В минувшие выходные в Нью-Джерси состоялось церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2022. Традиционно на этом мероприятии вручаются награды лучшим исполнителям года в различных категориях.

29-летняя латиноамериканская звезда Анитта в этом году победила в номинации "Лучшая латиноамериканская музыка" со своим хитом Envolver. Таким образом, девушка стала первой бразильянкой, получившей награду на этой церемонии.

Перед началом VMA певица появилась в роскошном красном наряде от бренда Schiaparelli, который состоял из анатомического бижутерного кулона в виде сердца, асимметричного шелкового корсета, открывающего одну грудь, и длинной юбки из красного бархата.

Образ дополнили босоножки на высоких платформах, браслет-манжета, серьги и "мокрая" укладка.

Анитта / Фото: Associated Press

Во время шоу Анитта вышла на сцену, чтобы исполнить свой хит, и переоделась в эффектный красный кэтсьют, обула более удобные босоножки и надела рыжий парик с длинными волосами.

Анитта / Фото: Associated Press

После оглашения победителя звезда опять вышла для фото в своем роскошном красном платье, но осталась в парике.

Анитта / Фото: Associated Press

Анитта / Фото: Associated Press

Выступление девушки:

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