С улыбкой и в юбке с принтом "гусиная лапка": Елена Зеленская на обложке глянца

Первая леди Украины украсила сентябрьскую обложку журнала ELLE.
Елена Зеленская украсила обложку юбилейного номера украинского глянца ELLE, посвященного его 20-летию. Черно-белую обложку опубликовали на официальной странице журнала в Instagram.
"Журнал ELLE празднует свое 20-летие в Украине! Встречайте юбилейный номер с Еленой Зеленской на обложке Эксклюзивное интервью с первой леди Украины!" - подписали фото.
Госпожа Зеленская появилась на обложке в трикотажном джемпере с воротником и юбке с принтом "гусиная лапка". Волнистая укладка и максимально естественный макияж завершили образ первой леди. Она искренне улыбалась на камеру.
Напомним, сегодня, 2 сентября, первая леди вместе с мужем Владимиром Зеленским приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне. Для такого события Елена выбрала нежный образ белого цвета. Она сочетала блузку с V-образным вырезом и рукавами три четверти с юбкой длины миди.
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