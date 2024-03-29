С улыбкой на лице и в брилиантах: как выглядела Грейс Келли перед важной операцией

В 1959 году княгиня Монако Грейс Келли столкнулась с проблемами связанными со здоровьем - некоторое время ее беспокоил аппендицит. Поэтому было решено сделать аппендэктомию.

Операцию запланировали в Швейцарии, куда княгиня вылетела 31 марта. Проводил операцию филадельфийский хирург доктор Джеймс А. Леман. Перед операцией княгиня провела несколько пасхальных мероприятий.

Вначале состоялся прием, на котором Грейс появилась в лаконичном костюме, с объемной прической и украшениях, среди которых можно рассмотреть элегантную брошь в виде цветка.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

После этого приема вечером состоялся гала-концерт в спортивном клубе Монако. На это мероприятие Келли надела уже вечернее платье и массивное колье.

Княгиня Монако Грейс, похоже, не была обеспокоена предстоящей операцией по удалению аппендикса. Кстати, ее хирург Леман также был приглашен на прием в Монако.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Однако далее 1959 год у княгини также не задался. Уже летом папарацци сделали фото Грейс, когда она с перевязанной рукой садилась на яхту Аристотеля Онассиса. Грейс и ее муж Ренье направлялись на званый обед, который проходил в гавани Монако. Во дворце сообщили тогда, что княгиня получила укус осы двумя днями ранее в своей летней резиденции в Мон-Ажеле и страдала от сильной боли.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

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