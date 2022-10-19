С улыбкой, в лосинах и лонгсливе: Оливия Уайлд сходила на тренировку

38-летняя актриса и продюсер имеет прекрасную физическую форму, которую поддерживает в спортзале.
Оливия Уайлд попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда шла на тренировку в спортзал. Звезда выглядела великолепно. Она находится в прекрасной физической форме, и у нее было хорошее настроение.
Одета Оливия была в черные лосины, белый лонгслив и черные кроссовки. На плече у нее висел желтый шопер.
Волосы Уайлд собрала в хвост, на глаза надела черные очки, а в руке держала бутылку с водой.
Напомним, недавно Оливия посетила гала-вечер "Женщины в Голливуде", организованный американским журналом ELLE. Для этого события она выбрала черное платье с пышной юбкой от бренда Vera Wang.
Наряд имел откровенное декольте. Полоски не полностью прикрывали "грустную" грудь актрисы, и это выглядело некрасиво. Платье Оливия скомбинировало с черными туфлями.
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