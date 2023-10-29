С усами и длиннющим маникюром: американская дрэг-квин в эпатажном луке появилась на красной дорожке

Мо Харт в образе lady in red появилась на благотворительном ивенте.
37-летняя американская дрэг-квин Мо Харт (настоящее имя – Кевин Ричардсон) посетила благотворительное мероприятие GLSEN Rise Up в Лос-Анджелесе.
На мероприятии она предстала во всем красном. На ней был кроп-топ с бахромой, плащ с пышными рукавами, который она спустила с плеч, и брюки-клеш. Наряд Мо скомбинировали с ботильонами на высокой платформе.
Аутфит Харт дополнила объемной прической с локонами и макияжем с пышными накладными ресницами и красной помадой, которая выглядела довольно странно с усами.
Свой лук дрэг-цвет завершила длиннющими накладными красно-белыми ногтями.
Напомним, польско-британская драг-квин Алексис Сен-Пит появилась на ивенте в экстравагантном розовом топе в виде треугольника, повторявшего рельеф груди и плоского живота.
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