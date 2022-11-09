Павел Зибров презентовал анимированный клип на новую кавер-композицию "Мeрtвi orkи не гудуть". В видео певец вместе с усатыми боевыми пчелами одолевает opkів-мoskалiв. Видео уже набрало популярности у TikTok еще до официального релиза.

"30 лет назад мы написали "Мeрtвi orkи не гудуть" с Юрием Рыбчинским. Она живет по сей день. Там ни слова о пьяне нет. Живи на этом свете, радуйся, пей радости и тоску.

Она очень оптимистичная. И сейчас мы переделали ее на семейном ужине: Я, Марина – моя жена, Дианка и Андрюша. И я говорю: давайте "Бджоли" переделаем на "Мeрtвi orkи не гудуть"? Зацепились и принялись фантазировать. После оформления идеи вышла новая версия песни", - рассказал Зибров.

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