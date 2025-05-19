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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С узлом на платье: 64-летняя Джулианна Мур вернулась в Канны и вышла на красную дорожку

Кожаная деталь на ее наряд — типичная для эстетики бренда, который носила актриса. Этот элемент добавил нотку изысканности и превратил простое платье в оригинальное.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Associated Press

64-летняя Джулианна Мур посетила Каннский кинофестиваль и вышла на красную дорожку, которая традиционно состоялась на набережной Круазет.

Актриса блистала перед фотографами в идеальном черном платье от Bottega Veneta и в очередной раз доказала, что она является иконой стиля.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Платье Мур было вневременным, ведь выполнено в лаконичном дизайне и фасоне. Главным украшением ее минималистического наряда была креативная бретелька из кожи с виде большого узла. Образ она дополнила собранными волосами и длинными серьгами-кисточками.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

За этот образ отвечала известный звездный стилист Кейт Янг, которая также поделилась фото Джулианны и снимком платья, на котором видно, что наряд именной.

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Джулианна Мур

После красной дорожки Джулианна посетила ужин Women in Motion, который проводила компания Kering. Актриса пришла на мероприятие в оверсайз костюме, который дополнила бордовой сумкой классического плетеного дизайна Bottega Veneta.

Джулианна Мур / © Associated Press

Джулианна Мур / © Associated Press

Во время мероприятия Women in Motion актриса Николь Кидман получила награду Women In Motion 2025, а также выступила с речью, в которой пообещала продолжить борьбу за гендерное равенство в кино.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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