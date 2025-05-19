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- Шоу-бизнес
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С узлом на платье: 64-летняя Джулианна Мур вернулась в Канны и вышла на красную дорожку
Кожаная деталь на ее наряд — типичная для эстетики бренда, который носила актриса. Этот элемент добавил нотку изысканности и превратил простое платье в оригинальное.
64-летняя Джулианна Мур посетила Каннский кинофестиваль и вышла на красную дорожку, которая традиционно состоялась на набережной Круазет.
Актриса блистала перед фотографами в идеальном черном платье от Bottega Veneta и в очередной раз доказала, что она является иконой стиля.
Платье Мур было вневременным, ведь выполнено в лаконичном дизайне и фасоне. Главным украшением ее минималистического наряда была креативная бретелька из кожи с виде большого узла. Образ она дополнила собранными волосами и длинными серьгами-кисточками.
За этот образ отвечала известный звездный стилист Кейт Янг, которая также поделилась фото Джулианны и снимком платья, на котором видно, что наряд именной.
После красной дорожки Джулианна посетила ужин Women in Motion, который проводила компания Kering. Актриса пришла на мероприятие в оверсайз костюме, который дополнила бордовой сумкой классического плетеного дизайна Bottega Veneta.
Во время мероприятия Women in Motion актриса Николь Кидман получила награду Women In Motion 2025, а также выступила с речью, в которой пообещала продолжить борьбу за гендерное равенство в кино.