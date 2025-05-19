С узлом на платье: 64-летняя Джулианна Мур вернулась в Канны и вышла на красную дорожку

Джулианна Мур / © Associated Press

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64-летняя Джулианна Мур посетила Каннский кинофестиваль и вышла на красную дорожку, которая традиционно состоялась на набережной Круазет.

Актриса блистала перед фотографами в идеальном черном платье от Bottega Veneta и в очередной раз доказала, что она является иконой стиля.

Джулианна Мур / © Associated Press

Платье Мур было вневременным, ведь выполнено в лаконичном дизайне и фасоне. Главным украшением ее минималистического наряда была креативная бретелька из кожи с виде большого узла. Образ она дополнила собранными волосами и длинными серьгами-кисточками.

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Джулианна Мур / © Associated Press

За этот образ отвечала известный звездный стилист Кейт Янг, которая также поделилась фото Джулианны и снимком платья, на котором видно, что наряд именной.

Джулианна Мур

Джулианна Мур

После красной дорожки Джулианна посетила ужин Women in Motion, который проводила компания Kering. Актриса пришла на мероприятие в оверсайз костюме, который дополнила бордовой сумкой классического плетеного дизайна Bottega Veneta.

Джулианна Мур / © Associated Press

Во время мероприятия Women in Motion актриса Николь Кидман получила награду Women In Motion 2025, а также выступила с речью, в которой пообещала продолжить борьбу за гендерное равенство в кино.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press